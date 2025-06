Wölflinswil stimmt der Kündigung des Gemeinschaftsverwaltungs-Vertrags mit Oberhof zu

Mit 62 Ja gegen 10 Nein folgt die Einwohnergemeinde-Versammlung von Wölflinswil dem Antrag des Gemeinderats und beschliesst, den Vertrag betreffend die Gemeinschaftsverwaltung mit Oberhof per 31. Dezember 2027 zu kündigen und neu auszuhandeln.

Die Gemeinschaftsverwaltung von Wölflinswil und Oberhof ist in einem Vertrag aus dem jahr 1990 geregelt - mit immer mehr Nachteilen für Wölflinswil, wie Gemeindeammann Giuliano Sabato betonte. Nicht die Zusammenarbeit mit Oberhof werde in Frage gestellt, es gehe einzig darum, eine neue Basis zu schaffen und in gemeinsamer Verhandlungen zu einem Vertrag zu kommen, von dem beiden Gemeinden profitieren könnten.

Der ausführliche Bericht zur Gemeindeversammlung in Wölflinswil in der Printausgabe vom Freitag. (sir)