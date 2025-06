Markus Zumbach als Gemeindepräsident

Am 22. Juni wählen wir in Kaiseraugst einen neuen Gemeindepräsidenten. Zur Wahl stehen Markus Zumbach und Jean Frey. Markus Zumbach ist seit zwölf Jahren im Gemeinderat tätig. Seit sieben Jahren amtet er als Vizepräsident und hat die damit verbundenen Aufgaben ...

Am 22. Juni wählen wir in Kaiseraugst einen neuen Gemeindepräsidenten. Zur Wahl stehen Markus Zumbach und Jean Frey. Markus Zumbach ist seit zwölf Jahren im Gemeinderat tätig. Seit sieben Jahren amtet er als Vizepräsident und hat die damit verbundenen Aufgaben souverän wahrgenommen. Seit November 2024 musste er von Null auf Hundert das Gemeindepräsidium übernehmen. Kurz darauf leitete er die Gemeindeversammlung. Ende Januar musste er alles Notwendige unternehmen für eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Entlastung des Alters- und Pflegezentrums Rinau Park. Diese Aufgaben hat er sehr gut gemeistert. Ich setze ein Fragezeichen, ob sein Gegenkandidat das auch so hingekriegt hätte. Und die nächste Gemeindeversammlung steht bereits wieder an. Für die sinnvolle Kontinuität im Gemeindepräsidium ist Markus Zumbach mit Jahrgang 1962 die richtige Wahl. Ich werde auf jeden Fall für ihn stimmen.

REGULA OBRIST, KAISERAUGST