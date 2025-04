Gewerbe- und Logistikzentrum mit GZF-Rettungswache

Eiken wächst um ein neues Gewerbe - und Logistikzentrum

Die Tierstein AG und DB Schenker luden zum Spatenstich ein

Das geplante Zentrum besteht aus einem Kopfund einem Hallenteil. Die ersten beiden der insgesamt fünf Geschosse des Gewerbezentrums mietet das GZF für seine Rettungswache und den Rettungsdienst. Im Hallenteil wird Logistikdienstleister DB Schenker seinen bisherigen Standort in Eiken um ein hochmodernes Logistikzentrum erweitern.

Susanne Hörth

Im Industriegebiet Rüti, an der Strassenkreuzung Hardstrasse/ Sisslerstrasse, arbeiten sich aktuell Bagger durch das Erdreich und füllen Lastwagen um Lastwagen mit Aushubmaterial. Die so bereits entstandene Baugrube lässt Grosses erahnen. In den nächsten zwei Jahren entsteht hier, in unmittelbarer Nähe zum Autobahnzubringer Eiken, ein Gewerbe- und Logistikzentrum. Mit den Bauvorbereitungsarbeiten konnte dank der vorliegenden Baubewilligung bereits begonnen werden. Um die Bedeutung des geplanten Neubaus zu unterstreichen, fand am frühen Dienstagnachmittag ein symbolische Spatenstich mit Vertretern der DB Schenker, dem GZF, der Erne Gruppe, der Tierstein AG sowie der Gemeinde Eiken statt. Nach Fertigstellung im Frühjahr 2027 wird sich der Neu-bau mit einem Kopf- und direkt anschliessendem Hallenteil präsentieren. In einer unterirdischen Einstellhalle sind ausserdem bis zu 300 Parkplätze vorgesehen. Eigentümerin des zweigeschossigen Hallenbaus mit einer Gebäudefläche von knapp 5000 Quadratmetern ist der Logistikdienstleister DB Schenker. Er betreibt in nächster Umgebung bereits eine Niederlassung und wird diese nun um ein hochmodernes Logistikzentrum erweitern.

«Eine gfreute Sache»

Das Gewerbezentrum, der fünfgeschossige Kopfteil des geplanten Neubaus, gehört der in Frick beheimateten Tierstein AG. Sie wird die Räumlichkeiten nicht selbst nutzen, sondern vermieten. Eine Mieterin für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss konnte mit dem Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) bereits gefunden werden. Das GFZ wünscht sich bereits seit geraumer Zeit mehr Platz für die schon heute in einem Eiker Quartier angesiedelte Rettungswache und den Rettungsdienst. Nach Umzug in das neue Gewerbezentrum werden genügend Räume für die Rettungswache und den Rettungsdienst mit seinen 50 Mitarbeitenden und den zehn Rettungswagen zur Verfügung stehen. Sichergestellt werden kann auch vom neuen Standort aus, dass in über 90 Prozent der Fälle der Rettungsdienst innerhalb von 15 Minuten zur Stelle ist. «Es ist ein gefreutes Projekt», erklärte Oliver Grossen zufrieden. Er hatte an diesem Tag offiziell seine Arbeit als neuer CEO des Gesundheitszentrums Fricktal aufgenommen. Der neue Standort sei sehr wichtig und bringe grosse Erleichterung mit sich.

Die drei oberen Geschosse des Gewerbezentrums sind noch nicht vermietet. Gespräche mit Interessierten seien am Laufen, erklärte Stephan Feldhaus, Kommunikationsbeauftragter bei der Tierstein AG. Bis Ende April wird mit Abschluss der Bauvorbereitungsarbeiten gerechnet. Danach beginnt der Hoch- und Stahlbau. Ja, es geht etwas in Eiken, freute sich auch Gemeindeammann Stephan Grunder am Spatenstich.