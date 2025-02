Mutmassliche Diebe festgenommen

In Gipf-Oberfrick und in Möhlin machten sich Unbekannte an Fahrzeugen zu schaffen. Die Kantonspolizei nahm zwei junge Männer fest.

Am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, erhielt die Kantonspolizei die Meldung vom Dörrmattring in Frick, dass eine unbekannte Person um diverse Fahrzeuge schleiche. Aufgrund dieser Meldung wurden mehrere Polizeipatrouillen in das Wohnquartier aufgeboten. Trotz intensiver Fahndung konnte die Person nicht aufgefunden werden.

Zirka zwei Stunden später meldeten sich mehrere Personen aus dem Bereich Bleumattstrasse/Freudackerweg in Gipf-Oberfrick beim Polizeinotruf und teilten mit, dass zwei Personen um Häuser und Fahrzeuge schleichen. Erneut wurden diverse Patrouillen der Regional- und Kantonspolizei sowie des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit in das betroffene Gebiet aufgeboten. Ebenfalls kam eine Hundepatrouille der Kantonspolizei zum Einsatz. Die intensive Fahndung zahlte sich aus und um zirka 00.30 Uhr konnte an der Bleumattstrasse in Gipf-Oberfrick durch den Hund «Enox» ein Tatverdächtiger aufgespürt werden. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Algerier, mit einem negativen Asylentscheid.



Auch in Möhlin

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 01.45 Uhr, meldeten sich Anwohnende von der Ziegelackerstrasse in Möhlin beim Polizeinotruf und teilten ebenfalls mit, dass sie eine Person beobachten, die versucht, Autos zu öffnen. Sofort wurden wiederum mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Unteres Fricktal sowie der Kantonspolizei Aargau in das betroffene Gebiet aufgeboten.

In einer ersten Phase konnte die Täterschaft nicht ausfindig gemacht werden. Die Anwohnenden meldeten sich kurz vor 04.00 Uhr wieder beim Polizeinotruf und teilten mit, dass sie die verdächtige Person wieder gesehen haben. Aufgrund dieses entscheidenden Hinweises konnte in der Folge ein 28-jähriger Tunesier, mit einem negativen Asylentscheid, angehalten werden. Die beiden Angehaltenen wurden zwecks weiteren Abklärungen vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Beachten Sie folgende Punkte:

• Verschliessen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung, auch bei kurzen Abwesenheiten.

• Verschliessen Sie Ihre Fahrzeuge konsequent.

• Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen.

• Nehmen Sie verdächtige Personen wahr, werden Sie gebeten, sich umgehend beim Polizeinotruf 117/112 zu melden.

• Fotografieren Sie die verdächtigen Personen oder nehmen Sie ein Video von diesen auf.

• Merken Sie sich das Signalement der verdächtigen Personen, insbesondere die Kleidung.