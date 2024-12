Gipfelstürmer: Hoch hinaus in Hellikon

HOCH HINAUS IN HELLIKON

Die Musikgesellschaft Hellikon bot unter dem Motto «Gipfelstürmer» ein mitreissendes Jahreskonzert. Nachdem die Juniorband unter der Leitung von Andi Meier ihr Können gezeigt hatte, erklomm sie bald schon den ersten Gipfel mit dem Stück «Mount Everest», in dem die epische Schönheit und die überwältigende Macht des Berges zum Ausdruck kommt. Auch Hits, die es bis ganz oben schafften, sind auf ihre Art Gipfelstürmer. Und so gaben die dreissig Musikanten bekannte Nummern von Bryan Adams, Coldplay und Polo Hofer zum Besten. Zum Erfolg massgeblich beigetragen hat der neue Dirigent Etele Dósa, der bei einer Ansage erzählte, wie viel Vorbereitungszeit in ein solches Jahreskonzert gesteckt wird. (mgt)