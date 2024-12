Auf frischer Tat festgenommen

Zwei Jugendliche brachen in der Nacht in den Bahnhofkiosk in Turgi ein. Die Polizei konnte sie auf frischer Tat festnehmen.

Eine Anwohnerin beobachtete am Weihnachtstag, 25. Dezember, kurz nach vier Uhr, wie zwei Unbekannte in den Bahnhofkiosk in Turgi einbrachen. Mit mehreren Patrouillen angerückt war die Polizei Minuten später vor Ort. Dabei traf sie noch im Innern des Kiosks auf die mutmasslichen Täter und nahm sie fest. Beide hatten mit einem Hammer eine Scheibe eingeschlagen und waren eingestiegen. In der Nähe fanden sich auch zwei mutmasslich entwendete Mountainbikes. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Marokkaner im Alter von je 16 Jahren. Weil er in Deutschland gesucht wird, war einer von ihnen im Fahndungsregister ausgeschrieben. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen die beiden aufgenommen.