Mit Motorrad gegen Baum geprallt

Der Selbstunfall ereignete sich um 22.30 Uhr auf der Maispracherstrasse ausserhalb von Möhlin. Auf dieser Nebenstrasse fuhr der 16-Jährige auf seiner 125 ccm-Maschine in Richtung Maisprach. In einer Rechtskurve im Wald verlor der Lernfahrer die Kontrolle, kam links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine Ambulanz brachte den Verunfallten ins Spital. Obwohl er nur in Shorts und T-Shirt unterwegs gewesen war, kam er mit leichten Schürfungen davon. Am Motorrad entstand beträchtlicher Schaden.

Oft nur in leichter Kleidung

Beim aktuell hochsommerlichen Wetter seien recht häufig Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in leichter Kleidung zu beobachten, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei. «Verdrängt wird dabei, dass bereits ein Sturz bei geringer Geschwindigkeit schwere Verletzungen zur Folge haben kann. Zu bedenken sind auch Verbrennungen der ungeschützten Haut am heissen Auspuff oder das Auftreffen von Bienen oder Wespen in voller Fahrt. Die Kantonspolizei mahnt daher, auch bei heissem Wetter konsequent eine zweckmässige Schutzkleidung zu tragen.» (mgt)