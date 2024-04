PLAUSCH-HANDBALLTURNIER HERZNACH

Am vergangenen Samstag richtete der STV Herznach das jährliche Plausch-Handballturnier aus. Trotz schlechter Wetterprognosen gab es nur wenige Regenschauer am Morgen und am Nachmittag klarte das Wetter auf. Insgesamt traten 17 ...