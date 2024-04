Flauschiges Oster-Highlight

In den Kindergärten in Zeiningen «piepste» es mächtig. Mädchen und Buben durften die Entwicklung der Küken im Ei verfolgen, bis in den zwei Brutkästen jeweils 15 Küken schlüpften. Die flauschigen «Pipeli» waren bis heute Freitag im Kindergarten. Nun werden sie durch Vertreter des «Juraparks», welcher das Projekt «Vom Huhn zum Ei» organisiert, abgeholt und nach Herznach auf einen Hof gebracht. Dort werden sie zu grossen und starken Hühnern heranwachsen.

Dass die Küken ein schönes Gehege mit Auslauf haben, ist den Kindergartenkindern ein besonderes Anliegen. Vor dem Schlupftermin haben sie die verschiedenen Hühnerhaltungen (Boden-, Freiland-, ausgestaltete Käfighaltung) thematisiert. Auf der Kindergartenreise im Sommer werden die Zeininger Kinder «ihre» Hühner auf einer grünen Wiese in Herznach wieder zu sehen. (mgt)