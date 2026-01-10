Sternsinger sammelten in Zuzgen und Hellikon: Am Wochenende vom 2. bis 4. Januar machten sich zwölf Kinder auf den Weg – gekleidet in wunderbaren Gewändern, mit Spendendose, klopfenden Herzen und Holzsternen in der Hand, um bei insgesamt vierzig Häusern zu läuten. Standen dann die Menschen in der Tür, würde das Sternsingerlied gesungen, die Verse mit dem Segen und der Bitte um Unterstützung aufgesagt und schliesslich der Segen 20* C+M+B+26 («Christus segne dieses Haus und alle, die darin wohnen, im Jahr 2026») an die Tür angebracht. Dieses Jahr gab es sogar eine Extrarunde in Hellikon.

Es ist eine lebendige Tradition, die von den Familien unterstützt wird. Die Kinder zeigten – in Begleitung der christkatholischen Priesterin Hannah Audebert – trotz der winterlichen Kälte und den vielen Stunden eine erstaunliche Durchhaltekraft auf. Am Sonntagabend dann sagten und sprachen sie nochmals im ökumenischen Gottesdienst zum Abschluss der Sternsingeraktion. In diesem Jahr stand das Engagement gegen Kinderarbeit unter dem Motto «Schule statt Fabrik» im Mittelpunkt.

Insgesamt kamen über 2000 Franken an Spenden zusammen – und viele strahlende Gesichter. (mgt)