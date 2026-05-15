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20 Medaillen für Helliker Jugend

  15.05.2026 Hellikon, Sport
Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler: Flurin Hasler (von links), Emily Waldmeier, Lia Moosmann, Enya Isch, Elin Isch, Brian Hasler, Elisa Isch, Lukas Berzins, Jayden Hasler, Leila Mahrer und Katja Klimova. Foto: zVg
Die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler: Flurin Hasler (von links), Emily Waldmeier, Lia Moosmann, Enya Isch, Elin Isch, Brian Hasler, Elisa Isch, Lukas Berzins, Jayden Hasler, Leila Mahrer und Katja Klimova. Foto: zVg

Fricktaler Einkampfmeisterschaften in Stein

In Stein versammelten sich Turnerinnen und Turner von Jung bis Alt zu den Fricktaler Einkampfmeisterschaften.

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