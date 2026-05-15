20 Medaillen für Helliker Jugend

Fricktaler Einkampfmeisterschaften in Stein

In Stein versammelten sich Turnerinnen und Turner von Jung bis Alt zu den Fricktaler Einkampfmeisterschaften.

Mit 24 Kindern reiste die Jugi Hellikon nach Stein an die Fricktaler Einkampfmeisterschaften. Über 60, 80 oder 1000 Meter, im Weitsprung, beim Ballwurf, im Hochsprung sowie beim Kugelstossen und Speerwurf kämpften die Kids um Medaillen. Auch in der Pendelstafette über 60 Meter konnten die Helliker zwei Teams stellen. Dort lief es ihnen aber nicht ganz so gut wie im Vorjahr und es reichte nicht für das Podest.

Die Kids drehten anschliessend so richtig auf und es gab immer wieder super Resultate, was sich am Schluss in Podestplätze auszahlen sollte. Der Helliker Turnnachwuchs holte insgesamt 20 Medaillen: Bei den jüngsten Knaben, U10M, erkämpfte sich Jayden Hasler gleich drei Medaillen, zwei Goldene im Ballwurf und Weitsprung, daneben noch Silber im 60 Meter. Bei den U10 Mädchen durfte Emily Waldmeier zum ersten Mal aufs Podest und das gleich zweimal. Sie konnte sich in dieser Saison stark verbessern und gewann Gold im Ballwurf und Bronze im Weitsprung. In der Kategorie U12 Knaben lief Brian Hasler zu Gold im 1000 Meter, dazu kam noch der 3. Platz im Ballwurf. Katja Klimova rannte entfesselt zu Gold im 1000 Meter und sicherte sich etwas glücklich noch Bronze im Hochsprung. In derselben Kategorie U12 Mädchen sprang Enya Isch zu Gold im Hochsprung. In der Kategorie U14 Knaben gelang Lukas Berzins im Kugelstossen der grosse Wurf. Schon viele Jahre dabei, noch nie hat es aufs Podest gereicht, doch nun gewann er mit deutlichem Vorsprung Gold. Flurin Hasler sicherte sich im 60 Meter und im Speerwurf Platz drei, aber auch noch zweimal undankbarer Vierter. Bei den U14 Girls durften sich gleich mehrere über Medaillen freuen: Leila Mahrer stiess die Kugel im letzten Versuch so weit, dass sie den Sprung aufs Podest schaffte. Lia Moosmann sicherte sich gleich zwei Bronze-Medaillen im Hochsprung und 1000-Meter-Lauf. Elisa Isch gewann Gold im Hochsprung. Elin Isch durfte bei den U16 Mädchen gleich dreimal aufs Podest. Bronze im 80-Meter-Lauf, Silber im Weitsprung und mit einer sensationellen Höhe von 1,50 Metern auch noch einmal Silber. (mgt)