20 Jahre und weiter geht’s

Am vergangenen Samstag feierte Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten sein 20-jähriges Bestehen – mit aktuellen sowie ehemaligen Mitgliedern wurde auf die Vergangenheit und die Zukunft angestossen. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert.

Am vergangenen Samstag feierte Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten sein 20-jähriges Bestehen – mit aktuellen sowie ehemaligen Mitgliedern wurde auf die Vergangenheit und die Zukunft angestossen. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert.

Melanie Kägi

Von jung bis alt. Von klein bis gross. Von aktiv bis ehemalig. Am Samstag fand das grosse Abschlussfest der Jubiläumssaison von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten statt. Eingeladen waren alle aktuellen Vereinsmitglieder – aber natürlich auch alle anderen, die über Jahre den Verein prägten. Es war dem Jubiläums-OK wichtig, alle einzuladen, die etwas zum Verein beigetragen haben.

Um 14 Uhr wurde das Fest bei der FC Hütte in Kaisten eröffnet – mit einem abwechslungsreichen Programm für die Kinder. Es gab einen Postenlauf mit verschiedenen Disziplinen, unter anderem mit Dosenschiessen, Bowling oder einem Spiel, bei dem die Kids Bälle in riesige Eimer werfen mussten. Die Kinder konnten sich kreativ austoben und ein Trikot sowie einen Ball ganz nach ihren eigenen Ideen farbig anmalen. Besonders beliebt war auch das K inderschminken – nicht nur bei den Kindern. Und durch die kleinen Wasserpistolen gab es auch immer mal wieder – wenn auch unverhofft – eine kleine Abkühlung.

Kulinarische Highlights

Nach 18 Uhr wurde das Buffet eröffnet. Ein Highlight war das Spanferkel, das der ehemalige Hallenchef und grosse Supporter Nenad Likovic vor Ort grilliert hat. Am Thai-Foodtruck gab es feines Pad Thai und Massaman Curry. Und beim Grill vom Dorfmetzg Gebr. Müller gab es Spiessli, die jeder nach seinem Gusto zusammenstellen konnte. Später sorgte ein grosses Dessertbuffet für einen süssen Abschluss.

Ein wahrer Blickfang

Das Highlight des Abends war aber der schwarze, riesige Planzer Event-Truck. Der 18 Meter lange Lastwagen sorgte für viele «Wow’s» und staunende Gesichter. Im Truck gab es eine Bar, wo laufend Bier gezapft, und Drinks gemixt wurden. Auf der Dachterrasse hatten alle eine tollen Ausblick auf das Festgelände. Für Stimmung sorgte unter anderem die Band «between trains» mit Songs zum Mitsingen und Mitfeiern. Später übernahm Marvin Winter das DJ-Pult, er hatte früher bei den NLA-Spielen von Volley Smash 05 auch für die Musik gesorgt. Davor, dazwischen und danach sorgte Vereinsmitglied Christian Jehle für den richtigen Sound.

Drei Tage Auf bau, zwei Tage Abbau. Für einen solchen Event braucht es viele helfende Hände. Dafür möchte sich der Verein beim ganzen OK bedanken, die diesen Event auf die Beine gestellt haben – und allen, die f leissig mitgeholfen haben. Mit der Abschlussparty geht auch das besondere Vereinsjahr zu Ende. Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten hat all seine traditionellen Anlässe grösser und spezieller gemacht – zum Beispiel das Volley Grümpeli mit einem zusätzlichen Teqvoly-Turnier oder das Ski-Weekend in der Lenzerheide inklusive «Light Ride», bei dem die Teilnehmenden Mario-Kart-ähnlich die Piste hinunterschlittelten. 20 Jahre ist der Verein nun alt und freut sich auf viele weitere Jahre voller sportlicher Erlebnisse, engagierter Mitglieder und unvergesslicher Vereinsmomente.