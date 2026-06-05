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20 Jahre und weiter geht’s

  05.06.2026 Kaisten
Der Event-Truck war eines der Highlights am Jubiläumsfest. Fotos: zVg
Der Event-Truck war eines der Highlights am Jubiläumsfest. Fotos: zVg

Am vergangenen Samstag feierte Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten sein 20-jähriges Bestehen – mit aktuellen sowie ehemaligen Mitgliedern wurde auf die Vergangenheit und die Zukunft angestossen. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert.

Melanie Kägi

Von jung bis alt. Von klein bis ...

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