20 Jahre Sportplatz Netzi Eiken

Die Sportanlage Netzi in Eiken feierte am vergangenen Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsfest bot verschiedenste Aktivitäten und lud Jung und Alt zum gemeinsamen Geniessen und Verweilen ein.

Die Sportanlage Netzi in Eiken feierte am vergangenen Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsfest bot verschiedenste Aktivitäten und lud Jung und Alt zum gemeinsamen Geniessen und Verweilen ein.

Franziska Nachtigall

Bereits am Freitagabend fiel der Startschuss für das Jubiläumswochenende mit einem spannenden Bierpong-Turnier. Verschiedene Teams traten gegeneinander an und sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand vor allem der Spass im Vordergrund. Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die Athleten an und genossen gemeinsam den Abend. Für die extra Portion Fussballfieber sorgte die im Festzelt integrierte Leinwand, welche die WM-Spiele live übertrug.

Am Samstag fand das Familienturnier statt. Die bunt durchmischten Teams sorgten für spannende Begegnungen auf dem Platz. Ob erfahrene Fussballer oder Gelegenheitsspieler, alle bekamen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und gemeinsam Freude am Spiel zu erleben.

Eine extra Portion Abkühlung

Bei den besonders hohen Temperaturen durfte eine kühle Erfrischung zwischen den Spielen nicht fehlen. Die extra dafür aufgestellten Pools fanden vor allem bei Kindern, aber auch bei einigen Erwachsenen grossen Anklang. Es wurde geplanscht, gespielt oder auch einfach nur genossen. Auch für die jüngsten Gäste wurde am Samstag ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Hüpfburg war ein beliebter Treffpunkt für grosse, aber vor allem auch kleine Kinder und wurde dementsprechend begeistert genutzt. Beim Kinderschminken verwandelten sich die kleinen Besucher in Feen- oder Tiergestalten, während daneben mit Filzfussbällen auf eine Zielscheibe geschossen werden konnte. Unterstützt wurde dabei das OK-Team vom Elternverein Eiken.

Public Viewing in Eiken

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Im Festzelt wurden Speisen und Getränke angeboten, ebenso wie feine selbstgemachte Kuchenund Tortenstücke. Als besonderes Highlight sorgten die am Abend jeweils live übertragenen WM-Spiele auf der Leinwand. Zwischen Bratwurst und Kuchen konnten sich Fussballer, Einheimische und Externe austauschen, neue Bekanntschaften knüpfen und die WM verfolgen.

Auch am Samstag glühte das Bierpong-Fieber erneut auf und Jung wie Alt traten gegeneinander an. Das Jubiläum bot nicht nur Gelegenheit zum Feiern, sondern auch die Möglichkeit, auf zwei Jahrzehnte zurückzublicken und sich gemeinsam auf die Zukunft zu freuen.