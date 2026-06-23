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20 Jahre Sportplatz Netzi Eiken

  23.06.2026 Eiken
Ob Gross oder Klein, sämtliche Fussballbegeisterte spielten mit Herzblut und vollem Einsatz. Fotos: Franziska Nachtigall
Ob Gross oder Klein, sämtliche Fussballbegeisterte spielten mit Herzblut und vollem Einsatz. Fotos: Franziska Nachtigall

Die Sportanlage Netzi in Eiken feierte am vergangenen Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsfest bot verschiedenste Aktivitäten und lud Jung und Alt zum gemeinsamen Geniessen und Verweilen ein.

Franziska Nachtigall

Bereits am Freitagabend fiel der Startschuss für ...

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