20 Jahre slowUp sagt danke

Unser Jubiläums-slowUp gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Petrus war uns bis fast zum Schluss wohlgesinnt und grössere Unfälle mussten wir auch nicht verzeichnen.

Ein herzliches Dankeschön

- den beteiligten Gemeinden hier und ennet dem Rhein für die unkomplizierten Bewilligungen.

- den Sponsoren, welche uns unterstützt und einen so grossen Event mitgetragen haben.

- den Vereinen, welche massgeblich dazu beigetragen haben, diesen Anlass mitzugestalten.

- den Helferinnen und Helfern für den unermüdlichen Einsatz.

- der Geschäftsstelle, welche einen gros sen Teil der Organisation übernommen hat.

- und natürlich den Teilnehmenden, welche den slowUp zu dem gemacht haben, was er ist: ein Anlass der Gemütlichkeit, der Lebensfreude und der Geselligkeit. Wir freuen uns schon heute auf den nächsten slowUp am 21. Juni 2026.

IM NAMEN DES VORSTANDES

FRANZ RUCKLI, PRÄSIDENT