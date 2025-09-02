2. Liga: bittere Niederlage für Wallbach-Zeiningen

Nach einem starken Unentschieden gegen Amicitia Riehen, verliert der FC Wallbach-Zeiningen am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Binningen mit 2:3. Nach zweimaliger Führung für die Fricktaler kam es in der 86. Minute knüppeldick, als Binningen den Ball aus dem eigenen Sechzehner ...

Nach einem starken Unentschieden gegen Amicitia Riehen, verliert der FC Wallbach-Zeiningen am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Binningen mit 2:3. Nach zweimaliger Führung für die Fricktaler kam es in der 86. Minute knüppeldick, als Binningen den Ball aus dem eigenen Sechzehner klärte und dieser Befreiungsschlag zur Vorlage für den Siegtreffer wurde. Eine Reaktion gelang dem FC Wallbach-Zeiningen nicht mehr.

Das nächste Spiel der ersten Mannschaft des FC Wallbach-Zeiningen findet am Samstag, 6. September, um 17 Uhr auswärts in Reinach statt. Das Spiel gegen Binningen wurde auf dem neu sanierten Fussballplatz in Zeiningen ausgetragen. (mgt)