18-Jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei

Am frühen Sonntagmorgen wollte die Stadtpolizei Aarau einen Autofahrer kontrollieren. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Autofahrer und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später angehalten werden.



Kurz vor 2 Uhr beabsichtigte eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau einen Personenwagen im Stadtgebiet von Aarau zu kontrollieren. Entsprechend wurde dem Fahrzeuglenker das Haltezeichen gegeben. Anstatt anzuhalten, gab der Lenker Gas und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen. Sofort wurden mehrere Polizeipatrouillen zur Anhaltung des Fahrzeugs aufgeboten. Der 18-jährige Automobilist flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise auf der Gegenfahrbahn in Richtung N1R via Tellistrasse. Im Kreuzungsbereich bei der Lichtsignalanlage gelang es der Patrouille der Stadtpolizei Aarau, das Fahrzeug zu blockieren und somit die Weiterfahrt zu verhindern. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte wurden die drei Fahrzeuginsassen angehalten und arretiert.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser lediglich über einen Lernfahrausweis verfügte und sich keine berechtigte Begleitperson im Fahrzeug befand. Da zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, wurde dem Lenker eine Blut- und Urinprobe abgenommen. Ersten Abklärungen zufolge dürfte der Fahrer das Auto, einen Toyota iQ, entwendet haben. Neben dem 18-jährigen Fahrer befanden sich ein 17-Jähriger auf dem Beifahrersitz und eine 18-Jährige im Fussraum des Beifahrers, da das Fahrzeug lediglich über zwei Sitzplätze verfügt.