150 Jahre Feldschützen Kaisten

Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr 2025

Im Jahre 1875 wird in Kaisten erstmals ein Schützenverein gegründet. Und nun, 150 Jahre später, feiert die Feldschützengesellschaft Kaisten dieses Jubiläum gleich mit mehreren Anlässen. Sie tun es mit grosser Wertschätzung zur Tradition, gleichzeitig auch mit einem festen Blick in die Zukunft. Start der Festaktivitäten ist morgen Samstag, 7. Juni. Das Schützenhaus Kaisten verwandelt sich ab 11 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt: Nach einem Apéro und Bankett für Sponsoren und Ehrengäste präsentiert die FSG stolz die neue Trefferanzeige und eröffnet eine Ausstellung, die 150 Jahre Vereinsgeschichte eindrucksvoll zum Leben erweckt. Neben Einblicken in die Geschichte sorgen ein Dart-Wettschiessen nach Schützen-Art mit attraktiven Preisen und ein liebevoll gestaltetes Kinderland – mit Sandburgen-Contest, Hüpfburg und Kinderschminken – dafür, dass wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Im Festzelt und bei den Food-Trucks, die mit Burgern, Pizza, Sörenhof-Glacé und einem Weinbrunnen aufwarten, verschmelzen Genuss und Geselligkeit zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ab 18.30 Uhr sorgt die Rumor-Bar für die Gäste. Nach 20 Uhr wird mit Live-Musik von Tom Bühler und der an schliessenden DJ-Party für eine stimmungsvolle Nacht gesorgt, die Lust auf noch mehr gemeinschaftliches Feiern macht.

Über mehrere Termine im September – am 19., 20., 27. und 28. – sowie dem feierlichen Absenden am offiziellen Festakt am 4. Oktober in der Mehrzweckhalle Kaisten – werden herausfordernde Wettkämpfe und spannende Momente erwartet. An allen diese Schiessterminen ist die Bevölkerung herzlich eingeladen, die neue Schiessanlage in Aktion zuerleben und ein paar gemütliche Stunden in der Festbeiz im Kreise der Schützenfamilie zu verbringen. Gleichzeitig mit den Jubiläums-Schiessdaten finden auch das Sparbligschiessen in Gansingen und das Frickbergschiessen in Oeschgen statt, was hoffentlich viele Schützen ins schöne Fricktal locken wird. Das vielfältige Programm lädt die gesamte Dorfbevölkerung, aber auch befreundete Vereine ein, gemeinsam 150 Jahre Leidenschaft, Gemeinschaft und Tradition zu feiern – und dabei den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen, getreu unserem Jubiläumsmotto: «Tradition verbindet, Zukunft begeistert». (mgt/sh)

www.fsgkaisten.ch