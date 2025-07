1435 Bewegungsbegeisterte zu Fuss und per Velo

Erfolgreiche Schwarzwald-Rundfahrt und Sporttage in Kaisten: Sehr gute Wetterbedingungen und Startmöglichkeiten in verschiedenen Sparten summierten sich zu einer äusserst gelungenen Veranstaltung. Der polysportive Grossanlass lockte 1435 Bewegungsbegeisterte nach Kaisten.

Marcel Herzog

Es war dies bereits die 52. Schwarzwald-Rundfahrt. Eine faszinierende Rundfahrt und ein echter Leckerbissen in der Radtouristikszene. Den Rennvelofahrern standen wahlweise zwei Strecken auf der Strasse über 100 und 150 Kilometer zur Auswahl. Die Mountainbiker konnten zwischen 30, 60 oder 90 Kilometer wählen. An beiden Tagen bestritten insgesamt 840 Fahrer die fünf Strecken durch den südlichen Schwarzwald. Im Ziel in Kaisten sah man teilweise etwas müde, aber nur zufriedene Gesichter.

Attraktive Rennen in der Hardmatt

Am Samstag wurden im Rahmen der Sporttage die Rundstreckenrennen durchgeführt. Es fanden Rennen der Militärradfahrer, die Meisterschaft vom Schweizerischen Sportverband öffentlicher Verkehr und das traditionelle Rundstreckenrennen des Fricktaler Cups in verschiedenen Kategorien statt. Die Erstplatzierten im Hauptrennen waren Cyrill Steinacher, RV Helvetia Sulz Fixträger AG, vor Robin Kull, PSP International Superior Cycling Team und Marcel Weber, Radsport Team Lutz. Beim Rennen der Frauen siegte Michelle Stark, VC Schneisingen. Etwas getrübt wurde das Rundstreckenrennen durch drei Stürze von Fahrerinnen und Fahrern.

Überlegener Sieger am Waffenlauf

Am Sonntagmorgen starteten rund 169 Läuferinnen und Läufer in verschiedenen Kategorien im Tarnanzug und im Sporttenue. Auf die Strecken geschickt wurden sie vom Ehrenstarter Nationalrat Christoph Riner. Die Waffenläufer und Zivilläufer starteten gemeinsam, wobei die Waffenläufer zwei Runden und die Läufer in den kurzen Hosen eine Runde zu absolvieren hatten. Das Rennen der Waffenläufer wurde wie im letzten Jahr von Stefan Bruggmann aus Münchwilen (TG) gewonnen. Auch bei den Damen wiederholte Jessica Aeschbach aus Laufen ihren Sieg vom Vorjahr.

Den Kaister Waldlauf gewann der einheimische Junior Andrin Gallert (VC Kaisten/RMC Wittnau) bei den Herren und bei den Damen siegte Naemi Noa Kauer aus Obersaxen Mundaun. Beim Schülerlauf gewann Francisco Oliveira aus Döttingen bei den Schülern und Amélie Glauser aus Brugg bei den Schülerinnen. 280 Wanderer aus der ganzen Schweiz und sogar aus Frankreich erfreuten sich zu Fuss und im langsamen Tempo an der schönen Fricktaler Landschaft.

Am Schluss der Veranstaltung konnte der Velo-Club «Glückauf» Kaisten insgesamt eine erfreuliche Bilanz ziehen. 156 Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Verlauf der Grossveranstaltung. Auch in diesem Jahr durfte der VC Kaisten auf Unterstützung durch den Skiclub Hotzenwald aus Herrischried, den Samariterverein Sulz sowie vereinsexterne Helferinnen und Helfer zählen.

Für den neuen OK-Präsidenten Willi Brogli war dies die erste Rundfahrt in der Führungsfunktion. Die Veranstaltung verlief sehr positiv.

Besonders freut ihn, dass das gesamte OK sowie der ganze Verein motiviert hinter der Veranstaltung stehen. «So ist es schön, für diese Veranstaltung zu arbeiten. Das macht einfach Freude.»

Alle Ranglisten sind abrufbar unter www.vckaisten.ch