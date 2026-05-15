14 Teams am Ball

Am letzten April-Wochenende fand das alljährliche Plauschhandballturnier des STV Herznach statt. Insgesamt 14 Teams nahmen in zwei Stärkeklassen teil. Nach einem langen Samstag voller Spiel und Spass, kam es gegen 18 Uhr zu den Finalrunden. Dort konnten die Gruppen «d ...

Am letzten April-Wochenende fand das alljährliche Plauschhandballturnier des STV Herznach statt. Insgesamt 14 Teams nahmen in zwei Stärkeklassen teil. Nach einem langen Samstag voller Spiel und Spass, kam es gegen 18 Uhr zu den Finalrunden. Dort konnten die Gruppen «d Sprungwurferfinder» und «Büehlers und Co» ihr Können unter Beweis stellen und holten sich beide den ersten Rang. Die Festwirtschaft wurde noch einmal gefordert und der schöne Abend wurde gemütlich draussen oder tanzend in der Turnhalle verbracht. Das OK dankt allen Mannschaften und Besuchern für das gelungene Wochenende und gratuliert den Siegern herzlich. Rangliste auf der Website des STV Herznach. (mgt)