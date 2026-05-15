Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

14 Teams am Ball

  15.05.2026 Herznach-Ueken, Sport

Am letzten April-Wochenende fand das alljährliche Plauschhandballturnier des STV Herznach statt. Insgesamt 14 Teams nahmen in zwei Stärkeklassen teil. Nach einem langen Samstag voller Spiel und Spass, kam es gegen 18 Uhr zu den Finalrunden. Dort konnten die Gruppen «d ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote