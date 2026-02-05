Immobilien
1000 Franken für die Heilpädagogische Schule Fricktal

  05.02.2026 Eiken
Patricia Haller überreichte dem Vertreter der Heilpädagogischen Schule Fricktal, Urs Jakob, einen Scheck über 1000 Franken. Foto: zVg
Generalversammlung des Frauenvereins Eiken-Münchwilen-Sisseln

Am vergangenen Freitag eröffnete der Vorstand die 106. Generalversammlung des Frauenvereins Eiken-Münchwilen-Sisseln im Kulturellen Saal in Eiken.

Nach einem feinen Abendessen konnte der ...

