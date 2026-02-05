1000 Franken für die Heilpädagogische Schule Fricktal

Nach einem feinen Abendessen konnte der ...

Generalversammlung des Frauenvereins Eiken-Münchwilen-Sisseln

Am vergangenen Freitag eröffnete der Vorstand die 106. Generalversammlung des Frauenvereins Eiken-Münchwilen-Sisseln im Kulturellen Saal in Eiken.

Nach einem feinen Abendessen konnte der geschäftliche Teil der Versammlung pünktlich um 20 Uhr mit insgesamt 60 anwesenden Mitgliedern gestartet werden.

Im Rahmen der gemeinnützigen Tätigkeit durfte die Finanzverantwortliche Patricia Haller dem Vertreter der Heilpädagogischen Schule Fricktal, Urs Jakob, einen Scheck über 1000 Franken überreichen. Dieser Beitrag unterstützt den geplanten Spielplatz der Heilpädagogischen Schule in Mumpf und wurde mit gros-ser Dankbarkeit entgegengenommen.

Neue Aktuarin: Anneliese Heiniger folgt auf Cindy Jegge

Nach vier Jahren engagierter Arbeit legte die Aktuarin Cindy Jegge ihr Amt nieder. Für ihren wertvollen Einsatz und den stets positiven Teamgeist wurde sie mit herzlichem Applaus und einem Geschenk verabschiedet. Die entstandene Lücke konnte erfreulicherweise sofort geschlossen werden: Anneliese Heiniger kehrt nach einer kurzen Auszeit in den Vorstand zurück und übernimmt erneut das Amt der Aktuarin. Der Frauenverein ist ausserordentlich dankbar, sie wieder im Team begrüssen zu dürfen.

Nach einem in allen Belangen erfreulichen und reibungslosen Verlauf konnte die Generalversammlung um 21 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden. (mgt)