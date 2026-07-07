1000 Arbeitsstunden pro Jahr für die Gemeinde

Generalversammlung des Verschönerungsvereins Kaisten

In der Schützenstube der Kaister Schützen eröffnete der Präsident André Bisig die Versammlung und begrüßte 27 Anwesende (darunter 5 neue Aktive), sowie als Gäste Gemeinderätin Manuela Merkofer und Urs Müller. Peter Senn wird neuer Kassier beim VVK. Vorab meldete sich der Aktuar zu Wort und unterhielt die Anwesenden dann vor jedem Traktandum mit seinen gereimten Versen. Im ausführlichen und mit vielen Bildern ausgeschmückten Tätigkeitsbericht des Präsidenten konnten die Anwesenden die Jahre 2024 und 2025 noch einmal geniessen. Höhepunkt waren, wie eigentlich immer, die Bannwanderungen. Hervorgehoben wurde die Organisation der Bundesfeier 2025. Ansonsten blickte er zurück auf die wichtigsten Arbeitseinsätze an Wanderwegen, der Bänkli- und Feuerstellenpflege, sowie der Adventsbeleuchtung. Vizepräsident Ernst Furler verdankte den Rückblick und die grosse Arbeit des Präsidenten.

Tagespräsident Josef Amrhein leitete das Traktandum Wahlen. Im Vorstand hat Kassier Dieter Stammherr demissioniert. Er bleibt aber weiterhin als Beisitzer im Vorstand. Die Kasse wird neu von Peter Senn geführt, welcher einstimmig gewählt wurde. Auch die beiden Revisoren Heidi Fröhle und Peter Senn stehen nicht mehr zur Verfügung. Neu werden Christine Major und Urs Siebenhaar die Revision der Kasse vornehmen. Alle übrigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Josef Amrhein bedankte sich beim Vorstand für den grossen Einsatz. Das Vereinsvermögen steht dank den vielen Gönnerbeiträgen der Dorfbevölkerung auf einer soliden Grundlage. Dank Sponsoren konnten auch wieder einige Bänke ersetzt werden. Mittlerweile leistet der VVK jährlich um die 1000 Arbeitsstunden für die Dorf bevölkerung. Es wurden Wege ausgemäht, entlaubt, Feuerstellen gesäubert, Bänke gepflegt oder in der Adventszeit die Weihnachtsbäume im Dorf mit Lichterketten geschmückt. Nach diesen Einsätzen kam die Kameradschaftspflege bei Speis und Trank nie zu kurz. Es stehen auch weiterhin viele Arbeiten in Wald und Flur an. Dank den vielen Helferinnen und Helfern ist der Verein in der Lage, alles zu meistern. Nebst den blauen T-Shirts und den Caps, haben die Mitglieder nun auch eine Jacke mit dem VVK-Logo. Im Anschluss an die Versammlung präsentierte Urs Müller Bilder aus der Kaister Vergangenheit. So mancher Anwesende sah sich in die Kindheit zurückversetzt beim Betrachten dieser alten Bilder. Zu guter Letzt wurde auf der Leinwand noch das WM-Spiel Schweiz-Kanada gezeigt.

Der VVK bedankt sich bei allen Gönnern für die grosszügige Unterstützung. Die Beiträge werden ausschliesslich für den Unterhalt und die Pflege von Wanderwegen, Ruhebänken, Feuerstellen etc. verwendet, also alles Einrichtungen, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Wer sich dem Verein gerne anschliessen und auch etwas Gutes tun möchte, ist herzlich willkommen. (mgt)