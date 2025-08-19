100. Geburtstag von Bernadette Erni

Am 10. August durfte Bernadette Erni-Ursprung in Gebenstorf ihren 100. Geburtstag feiern. Eingebettet in eine kleine Feier überbrachte Gemeindeammann Fabian Keller die Grüsse der Gemeinde und des Regierungsrates. Auch eine Vertretung der Stiftung Pro Fricktal war mit dabei und übergab der Jubilarin nicht nur einen schönen Blumenstrauss, sondern erwähnte, dass sie die älteste aktive Stifterin sei. Denn: Bernadette Erni-Ursprung wurde 1925 in Ueken geboren und ab ca. 1928 lebte sie rund 20 Jahre in Frick. Die vife Jubilarin interessiert sich immer noch sehr für ihre Herkunftsregion. Zwei Tage später fand in Gebenstorf die Vernissage des Buches «Gebenstorfer Erinnerungen 1925 – 2025» statt. Eingebettet in viel Wissenswertem über das Dorfleben der letzten 100 Jahre ist die Lebensgeschichte von Bernadette Erni, in welcher auch ihre (Jugendund Lehr-)Zeit im Fricktal eine prominente Rolle einnimmt. Auch an der Vernissage nahm Bernadette Erni, begleitet von ihrem Sohn und den Grosskindern, teil und liess es sich nicht nehmen, der Gemeinde und vor allem dem Verein «mitenand läbe», welcher sich auch sehr für die ältere Generation einsetzt, persönlich zu danken. (mgt)