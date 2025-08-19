Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

100. Geburtstag von Bernadette Erni

  19.08.2025 Herznach-Ueken
Bernadette Erni-Ursprung. Foto: zVg
Bernadette Erni-Ursprung. Foto: zVg

Am 10. August durfte Bernadette Erni-Ursprung in Gebenstorf ihren 100. Geburtstag feiern. Eingebettet in eine kleine Feier überbrachte Gemeindeammann Fabian Keller die Grüsse der Gemeinde und des Regierungsrates. Auch eine Vertretung der Stiftung Pro Fricktal war mit dabei und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote