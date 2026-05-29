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10 Millionen sind genug!

  29.05.2026 Leserbriefe

Eine Umfrage soll ergeben haben, dass hauptsächlich die Gebildeten zur SVP-Initiative Nein stimmen werden. Und es sei mit einer Mehrheit zu rechnen. Hoppla! Gehören die Eingebildeten auch dazu? Und was ist mit den Ungebildeten? Die gehören – im Gegensatz zu den Gebildeten ...

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