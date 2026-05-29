10 Millionen sind genug!

Eine Umfrage soll ergeben haben, dass hauptsächlich die Gebildeten zur SVP-Initiative Nein stimmen werden. Und es sei mit einer Mehrheit zu rechnen. Hoppla! Gehören die Eingebildeten auch dazu? Und was ist mit den Ungebildeten? Die gehören – im Gegensatz zu den Gebildeten – zu den Weitsichtigen. Sie stimmen Ja. Denn sie wissen, was auf sie zukommt. Die Landwirtschaft sucht Hilfskräfte aus dem Ausland. 100 000de Asylanten sind schon da. Warum arbeiten die nicht? Was nützt es, wenn ausländische Fachkräfte uns vermeintlich zu Wohlstand verhelfen würden, wenn gleichzeitig die Ausgaben für Sozialleistung und Bildung für die Zugewanderten in die Milliarden steigen? Warum lassen wir 11 000 Psychologie-Student/innen zu, während wir Pflegepersonal brauchen? Warum hat es in den Spitälern fast mehr Computer als Patienten? Warum klagt das Pflegepersonal über zu wenig Lohn und strenge Arbeitszeiten? Wenn dem so wäre (wer kennt deren Gehalt?) dann wären die Ärzte verantwortlich für ihr Personal. Wenn es eine Berufsgruppe gibt, die über Lohn und Arbeitsbedingungen klagen könnte, dann sind es die LKW-Fahrer. Würden die nur 14 Tage streiken, würden Tausende verhungern! Die Läden Coop und Migros wären leer! Über Wohnungsmangel wird geklagt. Warum dürfen nicht arbeitende «Fachkräfte» aus dem Ausland immer noch einen Wohnsitz in der Schweiz haben? Wann werden kriminelle, oder aufmüpfige Eingewanderte endlich restriktiv ausgewiesen, wenn wir die Wohnflächen für jene brauchen könnten, die wirklich zum Wohlstand beitragen? Warum wird nicht endlich ein striktes Fahrverbot unter der Woche für Arbeitslose eingeführt? Stau an Ecken und Enden. Und da dürfen auch Arbeitsscheue vergnügt die Schweiz bereisen? Autofahren ist kein Menschenrecht! Warum dürfen Burnout-Fälle überhaupt ans Steuer, wenn sie psychisch nicht einmal fähig sind, am Schreibtisch zu sitzen? Warum werden nicht endlich Massnahmen ergriffen, um Auswüchse und Missbräuche zu verhindern? Um diese Probleme zu lösen, unsere Kultur und unseren Wohlstand zu halten, braucht es das Ja der SVP!

WERNER MEIER, ZEININGEN