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10-Millionen-Schweiz = christliches Abendland? Nein

  05.06.2026 Leserbriefe

Schon öfters ist mir in TV-Sendungen aufgefallen, dass Vertreterinnen und Vertreter der SVP sich auf das christliche Abendland berufen. Haben sich diese Leute schon einmal überlegt, was christlich heisst? Können sie allen Ernstes im Vaterunser «Dein Reich komme» ...

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