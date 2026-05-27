10-Millionen-Schweiz

Allerdings strikt nur unter der Bedingung, dass Frau Martullo-Blocher alle ihre ausländischen Angestellten ...

Mir hat die 6-Millonen-Schweiz meiner Jugend auch besser gefallen als eine 10-Millonen-Schweiz, und ich wäre beinahe geneigt, der SVP-Initiative zuzustimmen.

Mir hat die 6-Millonen-Schweiz meiner Jugend auch besser gefallen als eine 10-Millonen-Schweiz, und ich wäre beinahe geneigt, der SVP-Initiative zuzustimmen.

Allerdings strikt nur unter der Bedingung, dass Frau Martullo-Blocher alle ihre ausländischen Angestellten aller Stufen entlässt und sie mit ihren Familien dorthin zurückschickt, wo sie sie hergeholt hat, und dass Herr Giezendanner und Frau Heimgartner dasselbe mit ihren ausländischen Chauffeuren tun, sowie dass Herr Glarner seine Privat- und Geschäftsräume und die Festplatten seiner Computer ab sofort nur noch ausschliesslich von Schweizer Fachkräften ohne Migrationshintergrund reinigen lässt.

FELIX ACKLE, FRICK