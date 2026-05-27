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10-Millionen-Schweiz

  27.05.2026 Leserbriefe

Mir hat die 6-Millonen-Schweiz meiner Jugend auch besser gefallen als eine 10-Millonen-Schweiz, und ich wäre beinahe geneigt, der SVP-Initiative zuzustimmen.

Allerdings strikt nur unter der Bedingung, dass Frau Martullo-Blocher alle ihre ausländischen Angestellten ...

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