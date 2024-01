Anfang 2024 sind landauf, landab wieder die Sternsinger unterwegs. In Herznach-Ueken machen sich zehn motivierte Sternsinger am Donnerstag, 4. Januar, auf den Weg, um den traditionellen Segen an die Haustüren zu bringen und für die Kinder in Amazonien zu sammeln. Die Aktion Sternsingen ...