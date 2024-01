Zwei Tote bei Frontalkollision

Am Sonntagabend kam ein Auto zwischen Hermetschwil-Staffeln und Aristau auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers sowie dessen Beifahrerin feststellen.

In einem Toyota Aygo fuhr ein Mann am Sonntag, kurz vor 16.45 Uhr, von Hermetschwil-Staffeln in Richtung Aristau. Auf der langen Geraden geriet der Lenker, aus noch unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Stark deformiert kam der Wagen auf dem angrenzenden Acker zum Stillstand. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers sowie dessen Beifahrerin feststellen. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Polizei die Mohrentalstrasse bis kurz vor 1 Uhr sperren. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.