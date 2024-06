Zwei Kreditbegehren in Obermumpf

An der Einwohner-Gemeindeversammlung von heute Donnerstag stehen zwei Kreditbegehren auf der schlanken Traktandenliste.

Zum einen ein Zusatzkredit über 110 000 Franken für den Neubau und den Ersatz der Wasserleitung Ausserdorf bis Pumpenhaus, zum anderen ein Kredit (95 000 Franken) für den Ersatz der Wasserleitung in der Juchstrasse sowie für die Wiederinstandstellung der Gemeindestrasse. Die Gemeindeversammlung in Obermumpf beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Schulanlage Neumatt. (rw)