Zurzibiet: Brandserie nach Verhaftung gestoppt

Den mutmasslichen Anfang machte ein Brand vom 1. Oktober 2023 in Villigen, als auf einem Firmenareal. Kisten und ein Anhänger durch Feuer beschädigt wurden. Am 5. Oktober 2023 brannte es an einem Lastwagen-Anhänger in Full-Reuenthal. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und es entstand lediglich Sachschaden.

Danach ereigneten sich in der Region weitere kleinere Brände. Diverse Gegenstände wurden dabei durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt. Auch im deutschen Reckingen brannten zwei Autos, welche durch eine unbekannte Person in Brand gesetzt worden waren.

Durch Ermittlungen war ein Signalement des mutmasslichen Täters bekannt. Als am 9. Oktober 2023 im Wald in Döttingen an drei Orten Holzstapel brannten, konnte eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, einen Mann kontrollieren. Die früheren Beschreibungen passten auf den 38-Jährigen, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen mehrfacher Brandstiftung und wird beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Bei allen bekannten Brandfällen kam es zu Sachschäden. Personen wurden keine verletzt.

Zeugen gesucht

Zusammenhänge zu weiteren Delikten werden aktuell durch die Polizei überprüft. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch Personen, welche verdächtige Feststellungen oder Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt der Stützpunkt Baden (Tel. 056 200 11 11) oder jeder andere Polizeistützpunkt entgegen. (mgt)