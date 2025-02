Dr Valentin hetts würklich geh, das cha me us dr Gschicht entneh. Är isch Bischof, tuet in Terni wohne, tuet Liebespaar mit dr Trauig belohne. Zu dere Zyt herrscht es kaiserlichs Verbot, dass es chrischtlichs Paar vor em Traualtar schtoht. Drum richtet me ihn am 14. Februar 269 hi, ...