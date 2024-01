Zum Referendum betreffend MZG Zeiningen

Am 12. Januar wurde das Referendum betreffend des neuen Mehrzweckgebäudes Zeiningen eingereicht. Unsere Argumente, die für das Referendum sprechen, sind die folgenden: Über solch hohe Beträge müssen alle an der «Urne» abstimmen können. Auch jene, welche aus welchen Gründen auch immer nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen konnten.

Mehrkosten sind nie unumgänglich, wenn man in Varianten denkt. Wir sind nicht gegen den Bau eines Mehrzweckgebäudes, sondern für einen Bau mit einem klaren Kostendach von 8 Millionen Franken. Weil Tiefbauarbeiten die höchsten Kosten bei Bauvorhaben auslösen, sollte hier zwingend auf die Unterkellerung zu Gunsten einer Aufstockung verzichtet werden. Somit entfiele auch das Problem mit der «Entsorgung» des durch natürliche Schadstoffe belasteten Aushubmaterials. So würden wir uns ein sehr unangenehmes und teures Prozedere ersparen. Denn solange das Aushubmaterial in der Erde ist, ist es unbedenklich aber wehe, man hebt es aus.

Wir bauen an der finanziell tragbaren Zukunft Zeiningens, dazu gehören auch das Mitteldorf und andere unvorhergesehene Projekte. Wenn wir uns mit dem neuen Mehrzweckgebäude derart verschulden, sind in Zukunft keine finanziellen Ressourcen vorhanden, um diese Projekte zum Wohle unseres Dorfes umzusetzen. Man wäre darauf angewiesen, möglichst viel Kapital aus dem Verkauf herauszuschlagen und wir wären dann der Mitbestimmung beraubt.

All diese Massnahmen zielen auf einen gleichbleibenden oder wünschenswert sinkenden Steuerfuss in unserem Dorf, damit wir steuerlich attraktiv werden können. Der Entscheid, ob man in ein Dorf zieht oder nicht, hängt auch sehr von einem attraktiven Steuerfuss ab. Kaiseraugst und Sisseln lassen grüssen. Ganz zu schweigen von allfällig künftig, zufriedenstellenden Verkäufen unserer Liegenschaften.

Deshalb: Unterstützen Sie das Referendum mit einem Nein am 3. März 2024. Lieber ein Zwischenstopp mit Schrecken als ein finanzieller Schrecken ohne Ende.

GRUPPE FÜR EIN STEUERLICH ATTRAKTIVES ZEININGEN, THOMAS BÖRLIN, ZEININGEN