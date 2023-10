ZSO in Wengen im Einsatz

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt die Zivilschutzorganisation (ZSO) Unteres Fricktal regelmässig die Gemeinde Lauterbrunnen. So rückten auch diesmal 18 Pf lichtige am Montagmorgen, 25. September, in Rheinfelden ein. Zwei eigene Köche waren für die ausgezeichnete Verpflegung während der fünf Tage verantwortlich. Der Rest der Truppe stand dem Werkhof Wengen zur Verfügung. Mit einem Wanderwegnetz von mehr als 50 Kilometern im Ortsteil Wengen gibt es im steilen Gelände immer wieder zu tun und es treten naturbedingte Veränderungen ein. Sei es, dass Steine abgetragen, Stufen ersetzt, Wanderweg neu planiert oder mit Holzstämmen gesichert werden müssen. Auch diesmal war eine Gruppe im steilen Gebirge im Einsatz. So auf den Wanderwegen vom Männlichen, der kleinen Scheidegg und auf der Wengeralp. Zahlreiche Wanderer sowie Einwohner lobten den grossartigen Einsatz und danken für die Unterstützung. Die ZSO-Pioniere konnten gleichzeitig ihr Fachwissen mit Hilfe der Mitarbeiter des Bauamtes vertiefen und für zukünftige Einsätze im «Unterland» festigen.

Das Wetter zeigte sich von der besten Seite und so war die Motivation gross, bereits jeden Tag um 7 Uhr mit den Arbeiten zu starten. Mit brauner oder roter Farbe im Gesicht kehrten alle am Freitag erfreulicherweise unfallfrei nach Rheinfelden zurück. Auch mit dem Wechsel des Kommandanten wird diese Tradition 2024 weitergeführt.

Zudem ist die Anfrage eingegangen, ob die ZSO Unteres Fricktal ab 2025 auch beim Weltcup-Skirennen im Januar ihre Unterstützung anbieten könnte. Diese Frage wird dann der neue Kommandant, Philipp Büchele im nächsten Jahr nach seinem Stellenanritt im Detail klären. (mgt)