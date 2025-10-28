Immobilien
Zölle sind eine Belastung

  28.10.2025 Rheinfelden
Empfang einer Gruppe von kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren im historischen Rheinfelder Rathaussaal durch Stadtammann Franco Mazzi. Foto: zVg
Empfang einer Gruppe von kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren im historischen Rheinfelder Rathaussaal durch Stadtammann Franco Mazzi. Foto: zVg

Volkswirtschaftsdirektoren tagten in Rheinfelden

In Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin fand letzte Woche die Jahresversammlung der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK statt. Die Regierungsräte unterstützen Massnahmen zur Stärkung ...

