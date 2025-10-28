Zölle sind eine Belastung

In Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin fand letzte Woche die Jahresversammlung der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK statt. Die Regierungsräte unterstützen Massnahmen zur Stärkung ...

Volkswirtschaftsdirektoren tagten in Rheinfelden

In Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin fand letzte Woche die Jahresversammlung der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren VDK statt. Die Regierungsräte unterstützen Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz.

Die Zölle in der Höhe von 39 Prozent sind eine ernsthafte Belastung für die kantonalen Wirtschaftsstandorte, gerade für Kantone, welche einen hohen US-Exportanteil haben. Eine rasche Einigung zur Reduktion der Zölle ist für die kantonalen Wirtschaftsstandorte daher zentral. Angesichts der zusätzlichen Belastung des Schweizer Wirtschaftsstandorts durch die US-Zölle, unterstützt die VDK die Bestrebungen des Bundesrates, zeitnah Massnahmen zur Stärkung des Standorts und zur Entlastung der Unternehmen und Arbeitnehmenden zu ergreifen. Die VDK bringt sich hierzu bei den zuständigen Bundesstellen ein und stimmt sich mit diesen ab.

Ablehnung der SRG-Initiative

Die VDK-Mitglieder empfehlen ausserdem den Kantonsregierungen, die SRG-Initiative abzulehnen. Aus Sicht der VDK-Mitglieder könnte die SRG mit einer Halbierung der finanziellen Mittel ihren Service public Auftrag in den Regionen nicht mehr ausreichend erfüllen. Die regionale Berichterstattung würde massiv reduziert und damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Schweiz geschwächt. Der regionale Service public der SRG sei für die politische Information und Willensbildung in den Kantonen von grosser Bedeutung, heisst es weiter in der Mitteilung. Ganz besonders auch für die Schweizer Sprachregionen sowie für das Berggebiet und die ländlichen Regionen.

Gastgeber der diesjährigen VDK-Jahresversammlung war der Aargauer Landammann Dieter Egli. Die VDK-Mitglieder haben im Fricktal einen vertieften Einblick in diese Grenzregion erhalten, welche geprägt ist von vielfältigen kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland, von der langen Geschichte der Energieproduktion am Rhein und von der Chemie- und Pharmaindustrie als wichtigster Arbeitgeberin. (mgt/nfz)