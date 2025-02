Zeit haben, Zeit schenken

Einer würde sagen: Freude herrscht! Besucherinnen und Besucher nehmen sich noch mehr Zeit.

Die anwesenden Vereinsmitglieder wurden von der Präsidentin herzlich begrüsst und die reichbefrachtete GV konnte zügig durchgeführt werden. Die Berichte der Präsidentin und der Verantwortlichen für die Vermittlungen zeigten auf, dass es 2024 eine grosse Steigerung an geschenkten Stunden gab: Mit 951 Stunden schenkten die Besucherinnen und Besucher mit viel Engagement und Freude den betagten Menschen mehr als doppelt so viele Stunden wie im Jahr zuvor. Alt-Bundesrat Ogi würde sagen: Freude herrscht!

Auch in diesem Jahr durfte man eine neue Besucherin und zwei neue Besucher begrüssen. Somit sind nun 13 Besucherinnen und Besucher im Einsatz. Der Verein ist um vier neue Vereinsmitglieder und um ein Kollektivmitglied gewachsen. Dem positiven Rech nu ngsabsch luss stimmte die Versammlung gerne zu, ebenso den geänderten Statuten. Der Anlass war natürlich geprägt von der grossen Freude und Genugtuung, durch die Gemeinde Möhlin am 25. Januar anlässlich der Präsidentenkonferenz zum «Verein des Jahres 2024» gekürt worden zu sein. «So eine Ehrung ist natürlich grosse Motivation, unsere Arbeit mit viel Freude und Engagement weiterzuführen», heisst es seitens Besuchsdienst. «Auch hier nochmals ein riesiges Dankeschön an die Gemeinde.» Ein Höhepunkt im laufenden Jahr wird das 50-Jahre-Jubiläum des Wohn- und Pflegezentrums Stadelbach am 17. August sein. Der Verein darf sich dort präsentieren, 80 Prozent der Zeit schenken Personen des Besuchsdienstes den Menschen im Stadelbach. Ein weiters Highlight wird der Vortrag von Dr. Irene Bopp Kistler zum Thema Demenz, am 29. Oktober 2025, im Stadelbach sein. (mgt)