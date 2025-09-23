Zeit für eine starke Stimme in Gipf-Oberfrick

Monica Consoni ist tief in Gipf-Oberfrick verwurzelt, ehemalige Schulpflegepräsidentin, Präsidentin der Landfrauen, aktiv im Samariterverein und im Rollhockeyclub. Seit Jahren prägt sie das Dorfleben – und bringt diese Erfahrung nun auch in den Vorstand der Mitte Bezirk ...

Monica Consoni ist tief in Gipf-Oberfrick verwurzelt, ehemalige Schulpflegepräsidentin, Präsidentin der Landfrauen, aktiv im Samariterverein und im Rollhockeyclub. Seit Jahren prägt sie das Dorfleben – und bringt diese Erfahrung nun auch in den Vorstand der Mitte Bezirk Laufenburg ein. Sie steht für Nähe zu den Menschen, für Einsatz mit Herzblut und für ein starkes Miteinander im Dorf. Monica Consoni ist die starke Stimme, die Gipf-Oberfrick im Gemeinderat jetzt braucht.

Als Präsident der Mitte Bezirk Laufenburg und Grossrat weiss ich: Politik braucht Frauen, die anpacken und Verantwortung übernehmen. Geben auch Sie Monica Consoni Ihre Stimme – für ein starkes und lebendiges Gipf-Oberfrick!

DANIELE MEZZI, GROSSRAT UND PRÄSIDENT DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG