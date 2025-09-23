Immobilien
Zeit für eine starke Stimme in Gipf-Oberfrick

  23.09.2025 Leserbriefe

Monica Consoni ist tief in Gipf-Oberfrick verwurzelt, ehemalige Schulpflegepräsidentin, Präsidentin der Landfrauen, aktiv im Samariterverein und im Rollhockeyclub. Seit Jahren prägt sie das Dorfleben – und bringt diese Erfahrung nun auch in den Vorstand der Mitte Bezirk ...

