Zeiningen: Andreas Geiss als Gemeindepräsident

In den letzten Jahren haben die Kommunikation und das Handeln des Gemeinderats immer wieder für Unruhe gesorgt. In unserer Gemeinde stehen viele Projekte an: Der Umbau des Schulhauses, der Neubau Mehrzweckgebäude, der Entwicklungsrichtplan Mitteldorf, die Parkplätze beim neuen Fussballplatz ... Genau jetzt braucht Zeiningen Ruhe, Klarheit und Führung. Mit Andreas Geiss steht ein idealer Kandidat zur Wahl, der diese Eigenschaften mitbringt: erfahren in Führung, Strategie und Mitarbeiterentwicklung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Finanzen liegt ihm am Herzen, ebenso eine objektive, parteiunabhängige Vertretung der Interessen unserer Gemeinde. Seit 2011 lebt er mit seiner Familie in Zeiningen – integriert, engagiert und immer mittendrin: selber in der Männerriege, Frau und Tochter in der Musikgesellschaft Zeiningen und sein Sohn auf dem Fussballplatz. Kaum ein Anlass, an dem er und seine Familie nicht dabei sind. Darum wähle ich am 28. September Andreas Geiss zum Gemeindepräsidenten.

SACHA RÖSCH, ZEININGEN