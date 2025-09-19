«Wunder-Kram»: CD-Taufe

«Jetzt ist Notfall – müssen wir luege, wies weitergeht; es geht ans Eingemachte.» So tönt es bei «Wunder-Kram», dem Mundart/ Folk-Duo Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer aus Laufenburg. Sie steigen in den Keller und präsentieren im neuen Album ihre ...

«Jetzt ist Notfall – müssen wir luege, wies weitergeht; es geht ans Eingemachte.» So tönt es bei «Wunder-Kram», dem Mundart/ Folk-Duo Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer aus Laufenburg. Sie steigen in den Keller und präsentieren im neuen Album ihre Vorratskiste. Innig freche und temperamentvolle Lieder aus dem Leben, die angenehm und unangenehm berühren. Heisse Luft, kleine Revolutionen und unendliche Liebe. Lauter feinster «Wunderkram». Zur Taufe von ihrem neusten Werk «As Ygmachte» bringen Sonja und Gabriel noch Verstärkung an Kontrabass und Schlagzeug mit auf die Bühne. (mgt)

CD-Taufe im Meck. Freitag, 19. September, 21 Uhr. Reservation unter: info@meck.ch oder Tel. 062 871 81 88