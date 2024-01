Verletzt wurde beim Brand in Frick niemand

Am Samstagnachmittag, kurz nach halb drei Uhr, erhielt der Feuerwehrnotruf die Meldung, dass in Frick, am Unteren Rainweg, ein Wohnwagen brenne. Sofort wurde die Stützpunktfeuerwehr Frick sowie eine Patrouille der Kantonspolizei vor Ort ...