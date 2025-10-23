Es macht Sinn, sich in der dritten Lebensphase damit auseinanderzusetzen, inwieweit die aktuelle Wohnsituation auch den Bedürfnissen in späteren Jahren gerecht wird. Denn ein hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Ausstattung und Grösse passendes Zuhause ist eine der relevanten Voraussetzungen für ein glückliches, autonomes Leben auch im fortgeschrittenen Alter. Wird die Veränderung der Wohnsituation rechtzeitig angepackt, kann sich die Vorbereitung und Umsetzung als lustvolles Projekt erweisen. Die Stiftung für Geriatrie und palliative Betreuung möchte anregen, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen. Zur Impulsveranstaltung «Wohnen im Alter» sind alle Interessierten am 11. November eingeladen. Nach einem Referat von Ludwig Hasler, Philosoph und Publizist, Zürich, wird Sibylle Freiermuth, Leiterin der Beratungsstelle von Pro Senectute, das Thema «Leben im Alter» beleuchten. Christoph Roduner von der UBS wird finanzielle Aspekte rund um den Verkauf oder Kauf einer Liegenschaft in der dritten Lebensphase darlegen. Ein moderiertes Podiumsgespräch mit Gästen aus der Region, welche ihre Wohnsituation bereits an die mit Blick auf das Alter veränderten Bedürfnisse angepasst haben, wird den thematischen Teil abrunden. Die Stiftung für Geriatrie und palliative Betreuung engagiert sich für ältere, kranke und sterbende Menschen im Fricktal. (nfz)

Die Impulsveranstaltung «Wohnen im Alter» findet am Dienstag, 11. November um 14.30 Uhr im Musiksaal im Kurbrunnen in Rheinfelden statt. Anmeldung bis 3. November an info@geriatriestiftung.ch oder 079 134 56 74. www.geriatriestiftung.ch