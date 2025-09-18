Wohneigentum nicht noch länger bestrafen

Die Abschaffung des Eigenmietwerts ist längst überfällig. Warum? Er bestraft Menschen, die in ihr eigenes Zuhause investiert haben. Statt Miete zu zahlen, wird eine fiktive Einnahme besteuert. Das ist absurd. Niemand zahlt Einkommenssteuer auf die Nutzung seines Autos und nach fünf Jahren auch keine Vermögenssteuer mehr. Warum also auf die Nutzung des Eigenheims? Viele Familien kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten. Der Eigenmietwert treibt die Steuerlast in die Höhe. Die Berechnung ist zudem willkürlich. Sie basiert auf Schätzungen, die oft nicht die Realität widerspiegeln. Ein Hausbesitzer in einem alten Gebäude zahlt oft mehr, als er je an Miete einnehmen könnte. Das System ist veraltet. Es stammt aus einer Zeit, die der Kriegsfinanzierung diente. Heute fördert es Ungleichheit. Mieter zahlen keine solchen Steuern. Warum also Eigentümer? Es ist Zeit, dieses Relikt aus dem Steuerrecht zu streichen. Wir haben am 28. September die Chance, eine jahrzehntelange Ungerechtigkeit zu beenden. Sagen Sie das überzeugte Ja weiter.

JOHANN PAUL WACHTER, KAISERAUGST