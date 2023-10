Beim Feuer wurde niemand verletzt

Das ehemalige Bauernhaus umfasst mehrere Wohnungen und befindet sich an der Oeligasse in Wölflinswil. Anwesende Bewohner bemerkten am Montagnachmittag, kurz vor 14 Uhr Rauchgeruch und sahen beim Sicherungskasten Flammen. Als die alarmierte Feuerwehr ...