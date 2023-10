Nach einigen Turbulenzen betreffend Reisedatum startete die Wittnauer Frauenriege bei strahlendem Sonnenschein mit Bus und Zug in Richtung Bielersee nach Ligerz. Nach einer kurzen Fahrt mit der Standseilbahn nach Prêles, ging es zu Fuss weiter in die Glasbläserei in der ...