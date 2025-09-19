Es ist der Wahnsinn, nach zwei Stunden im Wald: Steinpilze, Eierschwämme, Maronenröhrlinge. Sogar ein Exemplar mit eigentümlichem Namen liegt in unserem Sammelkorb, und als uns zwei Spaziergänger entgegenkommen, erwähne ich darum vorsichtshalber: ...

Ronny Wittenwiler

Es ist der Wahnsinn, nach zwei Stunden im Wald: Steinpilze, Eierschwämme, Maronenröhrlinge. Sogar ein Exemplar mit eigentümlichem Namen liegt in unserem Sammelkorb, und als uns zwei Spaziergänger entgegenkommen, erwähne ich darum vorsichtshalber: «Kein Wort zur fetten Henne!»

«Keine Angst», flüstert jetzt Krümel: «Mit Fremden spreche ich generell nicht.»

Okay. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Sie kommen näher. Noch zweihundert Meter. Die Zeit reicht gerade noch für die wichtigste Lektion beim Pilze-Sammeln: «Auch wenn du deine Freude über deine gefundenen Pilze am liebsten mit der ganzen Welt teilen willst – bleibe standhaft.»

Krümel bleibt stehen. «Standhaft?»

Pilze sammeln ist Geheimsache, verkünde ich: «Entweder du sagst gar nichts oder du stellst dich doof.»

Krümel überlegt kurz. «Also gut. Dann sage ich gar nichts und du stellst dich doof. Das kannst du besser als ich.» Noch fünfzig Meter, und ich zweifle an unserer Strategie. Aber egal, das ziehe ich jetzt durch. Die beiden Spaziergänger sehen unseren Korb voller Pilze: «Glückwunsch, Junge. Aber bloss keinem verraten, wo du sie gefunden hast.»

Krümel schweigt, strahlt voller Stolz über beide Backen. Wir gehen weiter. Dann er so ganz leise zu mir: «Das machen wir jetzt immer so! Aber bitte tu’ jetzt wieder normal.»

Bei der Krausen Glucke, auch bekannt als Fette Henne, handelt es sich um einen essbaren Speisepilz mit einer blumenkohlartigen Form. Sollten Sie ihn finden, erzählen Sie es bloss niemandem weiter und schreiben Sie mir eine vertrauliche E-Mail mit Angaben zum Fundort.