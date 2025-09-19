Immobilien
Witte's Welt: Sie kommen immer näher …

  19.09.2025 Kolumne

Ronny Wittenwiler

Es ist der Wahnsinn, nach zwei Stunden im Wald: Steinpilze, Eierschwämme, Maronenröhrlinge. Sogar ein Exemplar mit eigentümlichem Namen liegt in unserem Sammelkorb, und als uns zwei Spaziergänger entgegenkommen, erwähne ich darum vorsichtshalber: ...

