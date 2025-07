Ronny Wittenwiler

Moin, moin Kameraden. Wir sind dann mal weg. Sämtliche Artikel sind geschrieben, jetzt fehlt nur noch diese Kolumne. Doch dafür hat’s im Büro einfach nicht mehr gereicht. Das liebe ich so an meiner Arbeit: Werde ich nicht rechtzeitig fertig, nehme ich sie halt einfach mit nach Hause. Stellen Sie sich das mal beim Staplerfahrer eines atomaren Endlagers vor. Da vergeht der besten Ehefrau das Strahlen. Doch bei mir: Egal wo, egal wann – ich brauche für meine Produktivität bloss meinen Laptop und ein Passwort für den WLAN-Zugriff. Also neulich bei der Vorsorgeuntersuchung. Okay, der Doktor meinte zwar, er arbeite mit Kabelanschluss und dass einer bei einer Darmspiegelung so viel labert, habe er also jetzt noch nie erlebt. Aber sonst: kann ich überall arbeiten. Wir sind nun mit dem Auto unterwegs an die Nordsee und weil wir die ersten drei Stunden richtig gut vorangekommen sind, nutze ich die kleine Pause für diese Kolumne. Als mir die freundliche Dame von der Raststätte das WLAN-Passwort verrät, vergeht Maus das Strahlen: «Du hast drei Stunden lang die Strassenkarte verkehrt herum gehalten.»

WLAN-Passwort: Bellinzona Süd