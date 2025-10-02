Wirtschaftskraft mit Zürchern verbessern

Der Kanton Aargau verliert im Vergleich zu anderen Kantonen kontinuierlich an Wirtschaftskraft. Grund dafür ist weniger ein Rückschritt im Aargau, sondern eine dynamischere wirtschaftliche Entwicklung der Kantone im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Der Regierungsrat legt daher dem ...

Der Kanton Aargau verliert im Vergleich zu anderen Kantonen kontinuierlich an Wirtschaftskraft. Grund dafür ist weniger ein Rückschritt im Aargau, sondern eine dynamischere wirtschaftliche Entwicklung der Kantone im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Der Regierungsrat legt daher dem Grossen Rat eine Botschaft mit Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Aargau vor. Dabei will er wieder der Standortförderung «Greater Zurich Area» GZA beitreten, um die internationale Akquise von wertschöpfungsstarken Unternehmen zu stärken. Der Aargau war bereits von 2007 bis 2010 Mitglied der GZA. Aus verschiedenen Gründen resultierten damals kaum Ansiedlungserfolge. Für die finanziellen Beiträge an die Gemeindegruppen im Rahmen der Wirtschaftsförderung in Potenzialräumen wird für die Periode 2028 bis 2032 ein Verpflichtungskredit von 4,5 Millionen Franken benötigt. (nfz)