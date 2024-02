«Wir wollen den Aufenthalt möglichst kurz halten»

Unterirdische Notunterkunft in Laufenburg für Flüchtlingsfamilien

Am Samstag lud der Kantonale Sozialdienst (KSD) die Bevölkerung zu einer Besichtigung der Geschützten Operationsstelle (GOPS) in Laufenburg ein. Gut 100 Personen folgten der Einladung. Gestern Montag zogen bereits die ersten Flüchtlingsfamilien ein.

Jean-Marc Felix

Dass die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien in unterirdischen Notunterkünften im medialen Scheinwerferlicht steht, beweist auch die Tatsache, dass neben den lokalen Zeitungen ein Team des TV-Nachrichtenmagazins «10 vor 10» am Tag der offenen Türe aufkreuzte. Zusätzliches politisches Gewicht erhielt der Anlass durch die Anwesenheit von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Die Gops in Laufenburg ist nach Aarau, Birmenstorf, Lenzburg und Muri die fünfte dieser Art im Kanton.

Flexibilität gefragt

Schon zwei Tage nach dem Tag der offenen Türe zogen die ersten Flüchtlingsfamilien, vom kantonalen Asylzentrum Buchs kommend, in die unterirdische Notunterkunft ein. Wie viele es sind und aus welchen Ländern sie kommen, konnte auch der Zentrumsleiter Colin Wirth im Voraus nicht genau sagen. «Das bestimmt der Kanton», war am Besichtigungstag ein vielzitierter Satz. Flexibilität ist gefragt. Genannt wurden Geflüchtete etwa aus der Türkei, dem Irak, der Ukraine, Syrien und Afghanistan. Für Pia Maria Brugger, Leiterin des kantonalen Sozialdienstes (KSD), ist eines klar: «Wir wollen den Aufenthalt in der Gops möglichst kurz halten.» Gut 20 Treppenstufen führen durch einen Beton-Schacht in den Untergrund. Wer da runter geht, sieht kein Tageslicht mehr und atmet keine frische Luft, bis er oder sie die Stufen wieder hochsteigt.

Unten angekommen, noch ein Schwenker nach rechts, vorbei an der Eingangspforte, und man steht am Anfang eines langen Ganges mit links und rechts abgehenden Räumen. Einem Spielzimmer für Kinder, Schlafstellen, einem Aufenthaltsraum, einer Waschküche; was es braucht, wenn maximal 150 Menschen zusammenwohnen. Alles ordentlich eingerichtet. Viel Grün bringt etwas Farbe ins Bild, auch wenn die Blumen aus Plastik sind.

Gute Zusammenarbeit

Karl Heinz Graf, beim KSD interimistisch Leiter Sektion Betreuung Asyl, betont, dass es bei der Belegung nicht primär darum geht, möglichst jedes Bett zu füllen. Entscheidend ist, dass Eltern und Kinder in jedem Fall zusammenbleiben. Graf nennt die Zusammenarbeit aller betroffenen Stellen in Laufenburg «ein Bijou». Die Sicherheit liege ihm besonders am Herzen. Kantonspolizei, Feuerwehr, Sanität und die Securitas seien sehr gut vorbereitet, ist er überzeugt.

Stichwort Securitas: Sie wurde mit der Leitung und Betreuung der Gops betraut, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Projektleiter Roger Keusch von der Securitas kann die spürbaren Vorbehalte verstehen, verbindet man seine Organisation doch eher mit Bewachungs- und Schutzmassnahmen. «Wir sind schon länger in der Betreuung tätig. In Bundesasylzentren und während der Pandemie. Und für die Arbeit mit Geflüchteten wurden unsere Leute eigens geschult», führt er aus.

Kochen nicht möglich

Sehr zu reden gibt die Tatsache, dass es für Bewohner und Bewohnerinnen nicht möglich ist, in der GOPS zu kochen. Die Firma SV Catering bringt dreimal täglich Essen für alle. Einige Anwesende finden das falsch. Man nimmt den Menschen einen Teil ihrer Identität. Ausserdem bleiben ihnen nur noch 1 Franken pro Person und Tag. Leer sieht die Gops aufgeräumt und sehr gut organisiert aus. Rolf Schmid, Präsident vom «Netzwerk Asyl», weiss aus Erfahrung, dass die Nagelprobe erst bestanden ist, wenn die Menschen eingezogen sind. Ein Engpass im wahrsten Sinn sind beispielsweise die Betten. In einem Schlafsaal stehen acht durch Vorhänge abgetrennte Kajütenbetten. Die Verantwortlichen sind sich dieser schwierigen Umstände bewusst, aber man nimmt ihnen ab, dass sie versuchen, das Beste aus der Notsituation zu machen.

Der Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss stellt seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gutes Zeugnis aus: «Sie zeigen viel Verständnis für die Situation der Asylbewerber. Wie schon bei der ersten Flüchtlingswelle 2015/16 formiert sich in Laufenburg zur Unterstützung Asylsuchender eine Gruppe von engagierten Freiwilligen.»

Freiwillige gesucht und Notfallnummer

Am Mittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr, findet in der Kultschüür in Laufenburg ein Treffen statt, um Unterstützungs-Ideen und -Möglichkeiten von Freiwilligen zu diskutieren. Alle sind herzlich willkommen.

Der Kantonale Sozialdienst hat eine Begleitgruppe aller Involvierten (Kanton, Stadt, Securitas, Netzwerk Asyl Aargau, IG Asyl Laufenburg, Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal» etc.) eingerichtet. Für Anliegen und Fragen aus der Bevölkerung gibt es eine Hotline: 079 543 23 54. (jmf)