Zwei Buben, die vom «Wunschbaum» beschenkt werden

Simone Rufli

Im Dezember 2022 startete in Frick eine Solidaritäts-Aktion für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Die verlief so erfolgreich, dass sie in diesem Jahr wiederholt und ausgebaut werden konnte. Kurz vor Weihnachten durfte die NFZ eine Familie besuchen, deren Buben Geschenke vom «Wunschbaum» erhalten.

«Die Hausaufgaben sind gemacht», sagt der neunjährige William und der zehnjährige Futhawie erklärt: «Die machen wir immer in der Hausaufgabenhilfe.» Jetzt sitzen sie ganz gespannt zusammen mit ihrer Mutter im Wohnzimmer und möchten zuerst wissen, ob sie denn tatsächlich in der Zeitung zu sehen sein werden. Wollen sie das denn? Sie wollen. Helen Okbagebreal lacht. Sie ist einverstanden.

Die Mutter der beiden Buben ist im letzten Jahr vom Sozialdienst der Gemeinde auf die neue Aktion Wunschbaum aufmerksam gemacht geworden. Schon zur letzten Weihnacht durften Futhawie und William eine «Wunschkugel» bemalen und einen Wunsch anbringen. Was haben sie sich gewünscht? «Kopfhörer, einen Gutschein für den Playstore», kommt es postwendend zurück. «Mit dem Gutschein konnte ich ein Game kaufen», erklärt William freudig. Und Futhawie meint: «Wir wünschen uns eigentlich nur Sachen, die wir wirklich gebrauchen können.» William nickt heftig: «Wir brauchen doch gar nicht so viele Dinge. Bei vielen Sachen ist es doch so, dass sie ganz schnell liegen bleiben, weil wir ja auch älter werden und dann plötzlich nicht mehr damit spielen wollen.»

Die Mutter schaut ihre Söhne liebevoll an. Mit einer Mischung aus Freude und Stolz erklärt sie: «Sie sind beide sehr verständnisvoll und wissen ganz genau, dass Geld durch Arbeit verdient werden muss.» Helen Okbagebreal verdient ihr Geld als Angestellte beim Schülermittagstisch in Frick. Sie arbeitet gerne, will möglichst viel zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. «Das Problem ist, wenn Schulferien sind, verdiene ich nichts.» Fürs Familienbudget sei das nicht ideal, «aber es ist sehr schön, dass ich viel Zeit mit meinen Söhnen verbringen darf». Auch beim Mittagstisch trifft sie ihre Buben. «Wir essen jeden Tag am Mittagstisch, ausser am Wochenende», erklärt William. Futhawie schmunzelt.

Die Wege haben sich getrennt

Helen Okbagebreal ist in einem kleinen Dorf in Eritrea aufgewachsen. In einem Dorf, wo die alten Menschen noch nach einem anderen Kalender und in einem anderen Jahr leben als in Europa. «2016 haben sie jetzt dort», sagt sie. Weihnachten werde in Eritrea auch gefeiert. «Ursprünglich im Januar», aber inzwischen habe sich das Land an Europa angepasst.

Die beiden Jungs machen sich fürs Foto bereit, setzen sich links und rechts vom geschmückten Baum hin. «Aber Neujahr wird in Eritrea im September gefeiert», fährt die Mutter fort. In die Schweiz gekommen sei sie wegen ihrem Ex-Mann. Sie habe nicht sofort arbeiten können. Zuerst kam der eine Sohn zur Welt, knapp zwei Jahre später der andere. Nach vier gemeinsamen Jahren haben sich die Wege der Eheleute dann getrennt.

Gute Schüler

Futhawie und William gehen beide in Frick in die 4. Klasse. «Aber nicht zusammen und nicht beim gleichen Lehrer», erklärt William. Macht die Schule Spass? Die beiden nicken. «Beide sind sehr gute Schüler», bestätigt die Mutter und betont: «Es ist wichtig, dass sie gut sind in der Schule.» Für ihn sei jedes Fach in Ordnung, meint William und gesteht, «vor dem Französisch habe ich etwas Angst». Futhawie kommt auch mit allem zurecht, Sport aber mag er am meisten. «Wir spielen beide auch Fussball im FC Frick», erzählt er und fast ein bisschen verlegen: «Ich bin in der Torschützenrangliste ganz weit oben zu finden.»

Wenn beide so gute Schüler sind, wie ist es eigentlich mit Tigrinja, der Sprache, die in Eritrea gesprochen wird? Die Mutter schmunzelt: «Es ist eine schwierige Sprache. Sie verstehen alles, aber mit dem Sprechen ist es nicht so einfach für sie. Sie sprechen den ganzen Tag Deutsch.» Auch Helen Okbagebreal spricht sehr gut Deutsch. «Wir sprechen Hochdeutsch, aber wir verstehen alles auf Schweizerdeutsch», meint William und setzt sich wieder aufs Sofa. Das Foto ist gemacht, die Buben sind mit dem Ergebnis zufrieden.

Weihnachten und Geburtstag

Dank des grossen Echos, das die Aktion Wunschbaum, ins Leben gerufen von der Fricker Unternehmerin Liane Seidler, auch in diesem Jahr wieder ausgelöst hat, werden am Sonntag allein in Frick 90 Kinder aus sozial benachteiligten Familien ein Weihnachtsgeschenk erhalten. William und Futhawie sind zwei von ihnen; wobei Futhawie am 24. Dezember zweimal Grund zur Freude hat: Er feiert am Sonntag seinen 11. Geburtstag. «Zusammen mit zwei Brüdern meiner Mutter und deren Familien.» Weihnachten und Geburtstag an einem Tag, wie ist das? «Toll!», schwärmt Futhawie und seine Augen strahlen.