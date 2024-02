Morgen Samstag, 24. Februar, findet in Möhlin in der Mehrzweckhalle Fuchsrain die 107. Generalversammlung des Verbands der Aargauer Schützenveteranen statt. Erwartet werden rund 220 Gäste. «Wir freuen uns, dass dieser bedeutende Anlass in Möhlin stattfindet und heissen ...