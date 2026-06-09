Wie viel Wachstum verträgt das Fricktal noch?

Das Fricktal gehört zu den attraktivsten Regionen unseres Kantons. Viele Menschen leben gerne hier, Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und unsere Gemeinden bieten eine hohe Lebensqualität. Darauf dürfen wir stolz sein. Doch viele Menschen stellen fest, dass sich unsere Region in den letzten Jahren stark verändert hat. Der Verkehr nimmt zu, Wohnraum wird knapper und die Anforderungen an Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen wachsen stetig. Entwicklungen, die viele von uns im Alltag spüren. Diese Herausforderungen beschränken sich nicht auf das Fricktal. Sie zeigen sich in vielen Regionen unseres Landes. Die Bevölkerung der Schweiz ist in den vergangenen Jahren stark ge- wachsen. Damit stellt sich eine berechtigte Frage: Wie stellen wir sicher, dass Lebensqualität, Infrastruktur und Wohlstand auch in Zukunft erhalten bleiben? Für mich bedeutet Verantwortung, solche Fragen frühzeitig zu diskutieren und nicht erst dann zu handeln, wenn die Herausforderungen noch grösser geworden sind. Dazu gehört auch die Frage, wie sich die Schweiz in den kommenden Jahren weiterentwickeln soll. Für mich ist klar: Die Schweiz und ihre Regionen dürfen nicht einfach immer weiterwachsen, ohne die Folgen für Verkehr, Wohnraum, Infrastruktur und Lebensqualität zu berücksichtigen. Die Nachhaltigkeitsinitiative setzt hier ein wichtiges Zeichen. Deshalb stimme ich am 14. Juni Ja und empfehle auch den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Initiative anzunehmen.

MANUEL ACKERMANN, PRÄSIDENT SVP KAISERAUGST