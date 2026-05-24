Wenn Chorgesang zur grossen Show wird

Freitag und Samstag, 29. und 30. Mai, lädt der Mundart-Pop-Chor «Klangtastisch» zur dritten Ausgabe seines grossen Konzertformats ein. Nach den erfolgreichen Shows von 2017 und 2023 steht nun «Konzärt 3» bevor – und erneut ...

Es wird wieder «klangtastisch» in der Fuchsrainhalle

Freitag und Samstag, 29. und 30. Mai, lädt der Mundart-Pop-Chor «Klangtastisch» zur dritten Ausgabe seines grossen Konzertformats ein. Nach den erfolgreichen Shows von 2017 und 2023 steht nun «Konzärt 3» bevor – und erneut soll aus einem Chorkonzert eine mitreissende Gesangsshow werden.

«Klangtastisch» steht seit Jahren für modernen, vielstimmigen Chorgesang, der weit über das klassische Chorbild hinausgeht. Unter der Leitung von Dani Kalt werden bekannte Songs neu arrangiert, teilweise in Schweizer Mundart übertragen und mit Bewegung, Choreografie, Bühnenbild und Emotion zu einem eigenen Erlebnis verbunden. Bereits das letzte grosse Konzert war eine fesselnde, emotionale und abwechslungsreichen Show – mit einem Wechselspiel aus Power, Gefühl und überraschenden Momenten. Auch bei «Konzärt 3» will «Klangtastisch» genau dort anknüpfen. Angekündigt ist ein Mundart-A-cappella-Feuerwerk mit viel Choreografie, Beatbox, Special Effects und bis zu 12-stimmigem Gesang. Die Fuchsrainhalle soll dabei nicht nur Konzertsaal, sondern grosse Showbühne werden.

Singen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist

Das Erfolgsrezept bleibt unverkennbar: «Klangtastisch» singt so, wie es dem Chor entspricht – direkt, lebendig und nah am Publikum. «Wir wollen so singen, wie uns der Schnabel gewachsen ist», lautet das Credo von Dani Kalt und seinen «Klangtasten». Gerade die Mundart-Versionen bekannter Songs geben dem Programm eine besondere Eigenständigkeit und sorgen dafür, dass bekannte Melodien plötzlich ganz neu wirken.

Dass «Klangtastisch» mehr ist als ein Chor, zeigte sich bereits bei früheren Auftritten. Bewegliche Formationen, passende Videobilder, Tanz- und Choreografie-Elemente sowie eine sorgfältige Dramaturgie verwandelten die Bühne immer wieder neu. In den Presseberichten zu vergangenen Konzerten wurde besonders hervorgehoben, wie schnell der Funke auf das Publikum übersprang und wie stark der Chor Emotion, Humor und Energie miteinander verbindet.

Für Dani Kalt und sein Ensemble ist «Konzärt 3» deshalb nicht einfach eine Fortsetzung, sondern der nächste grosse Schritt. Wer «Klangtastisch» kennt, weiss: Hier wird nicht nur gesungen. Hier wird erzählt, bewegt, überrascht und gefeiert. Oder anders gesagt: «Klangtastisch» ist kein gewöhnlicher Chorabend – es ist eine Gesangsshow. (mgt)

Die beiden Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr in der Fuchsrainhalle in Möhlin. Tickets im Internet.

www.klangtastisch.ch