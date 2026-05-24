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Wenn Chorgesang zur grossen Show wird

  24.05.2026 Möhlin
Direkt, lebendig – «Klangtastisch». Foto: zVg
Direkt, lebendig – «Klangtastisch». Foto: zVg

Es wird wieder «klangtastisch» in der Fuchsrainhalle

Freitag und Samstag, 29. und 30. Mai, lädt der Mundart-Pop-Chor «Klangtastisch» zur dritten Ausgabe seines grossen Konzertformats ein. Nach den erfolgreichen Shows von 2017 und 2023 steht nun «Konzärt 3» bevor – und erneut ...

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